Первый в Поморье школьный технопарк «Кванториум» заработает в новом учебном году

Влада Некрасова

Первый в Поморье школьный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России заработает в новом учебном году, сообщает сетевое издание DVINANEWS.

Он создается в рамках реализации национального проекта «Образование» на базе школы № 77, которая находится в Исакогорском округе Архангельска.

До конца 2023 года школьные «Кванториумы» должны быть созданы в трех учебных заведениях Поморья.

«Министерством образования Архангельской области уже сформированы и направлены в федеральный центр заявки на участие в программах национального проекта «Образование» в 2024 году. В частности, планируем продолжать развивать сеть школьных «Кванториумов», – сказала заместитель министра образования Поморья Юлия Ковалева.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.