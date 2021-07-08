Полезные свойства алоэ и сферы его применения

Вадим Карасев

Алоэ — это растение, о котором знает каждый. Настало время поближе ознакомиться с его целебными и магическими свойствами, ведь алоэ может быть крайне полезным.

Алоэ является сильнейшим оберегом для дома, лекарством, энергетическим защитником. Это очень полезное растение с огромным количество полезных свойств. Благодаря этой статье вы будете знать о нем больше, что даст вам возможность изменить свою жизнь к лучшему.

Основные целебные свойства алоэ

Стоит отметить, что найти в природе алоэ вы не сможете, по крайней мере, в России. Оно растет в жарком климате и не приспособлено к нашим климатическим условиям. Именно поэтому в большинстве случаев алоэ выращивают дома.

Полезные свойства растения обусловлены химическим составом его сока. Он содержит массу ферментов и кислот. В нем также сожержатся витамины В, С и Е. Чтобы усилить полезные свойства растения, его нужно срезать зимой или весной, а также не поливать неделю перед срезкой.

Самое главное целебное свойство алоэ — ускорение заживления ран. Это растение помогает уничтожить бактерии, ускорить процесс заживления ожогов и порезов. Для этого соком растения смачивают вату или марлевую повязку и прикладывают к поврежденному участку кожи. Употребление алоэ внутрь тоже может быть полезным. Алоэ повышает иммунитет, в малых дохах улучшает пищеварение и аппетит. Сок алоэ также разводят теплой водой и протирают этим раствором глаза, если они устали.

Алоэ широко используется в косметических целях и в целом в косметической индустрии и промышленности. Это растение обладает особыми свойствами, которые полезны для ухода за кожей.

Очень важно помнить о том, что сок алоэ ни в коем случае нельзя принимать в чистом виде. Он может принести больше бед, чем пользы, если принимать его без консультации с экспертами или врачами. Если же все сделать правильно, алоэ поможет побороть простуду, заболевания желудка.

Использование алоэ в магии

Магическую сторону алоэ многие недооценивают, а зря. Во-первых, само это растение, стоящее на подоконнике, защищает дом от проникновения в него негативной энергии извне. Отрицательные потоки блокируются и остаются вне дома.

Также алоэ способно преобразовать негативную энергию в положительную. Всю отрицательную энергетику, появившуюся в результате ссор, конфликтов и обид, растение успешно транформирует.

Ближайший родственник алоэ, который обладает почти такими же свойствами, называется столетником. Если это растение зацвело у вас дома, это к большой удаче. Скорее всего, ваша жизнь очень скоро изменится к лучшему.

Листья алоэ обрезают и вешают над входной дверью, чтобы не дать негативу проникнуть через входную дверь. В таком случае все плохое, что цепляется к нам за несколько часов вне дома, не проникает внутрь. С алоэ у двери вы вряд ли принесете домой сглаз или порчу.

Считается, что алоэ дарует женщинам красоту и обаяние. Им можно умываться, приговаривая: «Сделай меня умной и бодрой. Даруй мне умение в себя влюблять. Помоги стать красивой и грусть в душе моей унять».

Можно принимать с алоэ ванну, делать с ним маски. Это растение обладает мощной энергией, которая отлично сочетается с женской аурой. Листик алоэ можно класть в сумочку или в карман, чтобы более удачным было свидание.