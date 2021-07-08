Правительство России распределит почти 43,5 млрд рублей на строительство новых школ

Алексей Вольцев

Правительство Российской Федерации распределит почти 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ, сообщил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Об этом он заявил на заседании российского кабмина.

«На строительство новых школ в 28 субъектах Российской Федерации сегодня распределим почти 43,5 миллиарда рублей. Из них уже в текущем году регионы получат около 21 миллиарда. Остальные средства поступят в два последующих года», – сказал Михаил Мишустин.