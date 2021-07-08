Правительство России выделит более 1 млрд рублей на создание детских и спортивных площадок

Лидия Мартынова

Правительство Российской Федерации выделит более 1 миллиарда рублей на создание и обустройство детских и спортивных площадок, сообщил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Об этом он заявил на заседании российского кабмина.

«Более 1 миллиарда пойдет на создание и обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, организацию освещения, пешеходной инфраструктуры в 44 субъектах Российской Федерации. А также 68 миллионов рублей направим на строительство дороги к центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Костромской области», – сказал Михаил Мишустин.