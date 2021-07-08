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Преподавание финансовой грамотности станет обязательным в 1–9-х классах школ

Преподавание финансовой грамотности станет обязательным в 1–9-х классах школ

Преподавание финансовой грамотности станет обязательным в 1–9-х классах школ, сообщает пресс-служба Банка России. 

Обязательное преподавание финансовой грамотности закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования, которые были разработаны при активном участии Банка России.
У школьников с первого класса планируется формировать навыки безопасного поведения в интернете, в том числе при совершении финансовых операций. Их также будут учить, как анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план. В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как «Математика» и «Окружающий мир».

В 5–9-х классах ученики перейдут к оценке рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества, занятия будут распределены по предметам «Обществознание», «Математика» и «География».

Обучение в 1-х и 5-х классах по новым образовательным стандартам начнется с 1 сентября 2022 года, но по согласованию с родителями программы могут быть изменены уже в 2021 году.

«Правильные навыки обращения с финансами должны закладываться с самого детства, со школы. Уже сейчас, благодаря совместной работе Минпросвещения, Банка России и Минфина 86% российских школ так или иначе включают финансовую грамотность в свои учебные планы, в каждой пятой школе это обязательный урок. Введение новых образовательных стандартов позволит каждому школьнику в нашей стране гарантированно получить необходимый для жизни запас знаний о финансах, чтобы понимать, как распорядиться своими доходами, приумножить сбережения и защитить их от финансовых мошенников. Следующее поколение уже сможет более разумно решать финансовые проблемы, а значит, повышать уровень благополучия своей семьи и населения в целом», – сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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