Процесс воспитания детей – многовекторная работа

Лидия Мартынова

Согласно проведенному опросу Национальной родительской ассоциации среди учащихся разных возрастных групп, родители в большей степени влияют на воспитание ребенка, нежели образовательное учреждение. Такими данными поделилась Лариса Санатовская, исполнительный директор Национальной родительской ассоциации, в еженедельной онлайн-программе «Образовательная среда».

«Большинство участников опроса (60%) оценили степень влияния родителей на личность учащегося как самую высокую, в меньшей степени на воспитание влияет школа (25%) и круг друзей (15%). И все же я уверена, что влияние на воспитание школьника оказывают все стороны этого процесса – это, скорее, многовекторная работа. В ней задействованы не только родители и педагоги, но и администрация школы»,– добавила Лариса Санатовская.

Помочь в решении вопросов воспитания образовательным учреждениям призваны школьные управляющие советы, уверена эксперт.

Совместная работа школы и родителей должна быть систематической, последовательно организованной и дифференцированной. Подобные коллегиальные органы уже действуют во многих школах страны. Но ключевая роль в воспитательной работе все же возложена на семью и родителей, подчеркнула Лариса Санатовская. Ребенок должен знать, что родитель интересуется его жизнью, его увлечениями и проблемами, считает она.