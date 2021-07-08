Процесс воспитания детей – многовекторная работа
Согласно проведенному опросу Национальной родительской ассоциации среди учащихся разных возрастных групп, родители в большей степени влияют на воспитание ребенка, нежели образовательное учреждение. Такими данными поделилась Лариса Санатовская, исполнительный директор Национальной родительской ассоциации, в еженедельной онлайн-программе «Образовательная среда».
Помочь в решении вопросов воспитания образовательным учреждениям призваны школьные управляющие советы, уверена эксперт.
Совместная работа школы и родителей должна быть систематической, последовательно организованной и дифференцированной. Подобные коллегиальные органы уже действуют во многих школах страны. Но ключевая роль в воспитательной работе все же возложена на семью и родителей, подчеркнула Лариса Санатовская. Ребенок должен знать, что родитель интересуется его жизнью, его увлечениями и проблемами, считает она.