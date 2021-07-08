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Путин поручил до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет

Путин поручил до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет

Меры по ежемесячным выплатам детям от трех до семи лет необходимо реализовать до 1 августа. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал правительству, сообщает сайт главы государства.

"Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты", — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Кроме того, должна быть обеспечена реализация мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей.

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По материалам: uposters.ru

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