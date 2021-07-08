Россиянку будут судить за выдуманный комментарий о госпитализации вакцинированных

Вадим Карасев

Полиция Челябинска возбудила административное дело на местную жительницу, распространявшую в соцсетях ложную информацию о госпитализации привитых от COVID-19 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

В ходе мониторинга полицейские нашли комментарий женщины 1982 г.р., в котором она ссылалась на слова некой знакомой, работающей в "красной зоне" больницы, сообщил "Интерфаксу" источник в ведомстве.

"Якобы, по словам ее знакомой, 80% попавших в "красную зону" были привиты от коронавируса. На самом деле никакой знакомой у нее не оказалось", - уточнил собеседник.

Суть комментария источник не раскрыл, но отметил, что нарушительница не смогла подтвердить написанное. В отношении женщины составлен протокол о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд Челябинска, нарушительнице грозит штраф в размере 30-100 тысяч рублей.



