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Синоптики предупредили о редком «парниковом котле» в Москве

Синоптики предупредили о редком «парниковом котле» в Москве

23:25  Автор: Жанна Звягина



Мощный антициклон, который метеорологи называют «парниковым котлом», продержится в Москве около двенадцати дней. Именно он обуславливает жаркую и засушливую погоду в столице, сообщается в четверг на портале «Метеовести».

Столь продолжительными антициклоны бывают лишь в 1% случаев. Обычно они устанавливаются на срок около пяти суток.

По прогнозам синоптиков, гигантский блокирующий антициклон установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 км, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос, который приносит ненастные циклоны.

Осадки вернутся в Москву во второй половине июля, но месячная норма по количеству дождей будет выполнена лишь на 50% от положенной нормы, поскольку дожди ожидаются кратковременные и мозаичные.

Метеорологи не исключают, что текущий июль войдет в историю наблюдений как один из самых засушливых за последние 55 лет, и может войти в пятерку рекордсменов, уступая лишь самым катастрофическим засухам 1972 и 2010 годов, а также 1997 и 2014 годам.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что жаркая погода в московском регионе сохранится примерно до 13-14 июля. По его словам, температура будет примерно на пять градусов выше нормы.


#погода #Москва


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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