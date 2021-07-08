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Студенты УлГПУ им. И.Н. Ульянова участвуют в проекте «Лето во дворах»

Студенты УлГПУ им. И.Н. Ульянова участвуют в проекте «Лето во дворах»

Студенты Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова в качестве вожатых-аниматоров и спортивных организаторов участвуют в проекте «Лето во дворах», сообщает пресс-служба вуза. 

С понедельника по пятницу в сорока дворах многоквартирных домов Ульяновска вожатые проводят спортивные, культурные и образовательные мероприятия с детьми от 3 до 14 лет. 

Проект «Лето во дворах» позволяет частично заменить детям  выездной летний отдых, он предполагает совместную работу нескольких областных структур: министерств просвещения и воспитания, культуры, спорта,  Ассоциации территориального общественного самоуправления. Для студентов УлГПУ работа с детьми во дворах   рассматривается как одна из форм организации летней педагогической практики.    

Смены организованы в каждом районе Ульяновска. Проект будет работать все лето.

# Интересное / Общество
По материалам: edu.ru

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