Студенты УлГПУ им. И.Н. Ульянова участвуют в проекте «Лето во дворах»

Анастасия Иванова

Студенты Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова в качестве вожатых-аниматоров и спортивных организаторов участвуют в проекте «Лето во дворах», сообщает пресс-служба вуза.

С понедельника по пятницу в сорока дворах многоквартирных домов Ульяновска вожатые проводят спортивные, культурные и образовательные мероприятия с детьми от 3 до 14 лет.

Проект «Лето во дворах» позволяет частично заменить детям выездной летний отдых, он предполагает совместную работу нескольких областных структур: министерств просвещения и воспитания, культуры, спорта, Ассоциации территориального общественного самоуправления. Для студентов УлГПУ работа с детьми во дворах рассматривается как одна из форм организации летней педагогической практики.

Смены организованы в каждом районе Ульяновска. Проект будет работать все лето.