Суд в Петербурге запретил мультсериал Happy Tree Friends

Вадим Карасев

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение на территории России мультсериала Happy Tree Friends. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В релизе отмечается, что сериал "ориентирован на детей младшего возраста и выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости".



Сериал включает несколько сотен мультфильмов продолжительностью до 3 минут, мультфильмы о маленьких милых зверьках, с которыми постоянно случаются разные тяжелые происшествия: их давят, разрывают на части и прочее. Просмотр мультсериала, безусловно, наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России.

Вместе с Happy Tree Friends запрещены и другие мультсериалы: "Ад Данте: анимированный эпос", "Атака титанов. Фильм первый: жестокий мир", "Легенды смертельной битвы: месть скорпиона", "Космос: территория смерти". Претензии к ним связаны со сценами насилия, кровопролития и жестокости, которые могут "причинить вред психическому здоровью и духовно-нравственному развитию детей". Иск о признании этого контента запрещенным к распространению на территории РФ подала прокуратура.



Как писал Ruposters, ранее петербургский суд запретил популярное аниме "Тетрадь смерти".