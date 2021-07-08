Суд в Петербурге запретил мультсериал Happy Tree Friends
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение на территории России мультсериала Happy Tree Friends. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В релизе отмечается, что сериал "ориентирован на детей младшего возраста и выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости".
Вместе с Happy Tree Friends запрещены и другие мультсериалы: "Ад Данте: анимированный эпос", "Атака титанов. Фильм первый: жестокий мир", "Легенды смертельной битвы: месть скорпиона", "Космос: территория смерти". Претензии к ним связаны со сценами насилия, кровопролития и жестокости, которые могут "причинить вред психическому здоровью и духовно-нравственному развитию детей". Иск о признании этого контента запрещенным к распространению на территории РФ подала прокуратура.
Как писал Ruposters, ранее петербургский суд запретил популярное аниме "Тетрадь смерти".