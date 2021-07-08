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Талантливые школьники Иркутской области могут получить премию губернатора

Талантливые школьники Иркутской области могут получить премию губернатора

12 июля 2021 года завершается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе на присуждение премии губернатора Иркутской области талантливым школьникам. На данный момент подано 122 заявки, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Среди учащихся будут выбраны 30 ребят от 14 до 18 лет, которые за последний год проявили себя в интеллектуальной, спортивной и художественно-творческой деятельности. Каждый из них получит премию в размере 25 тысяч рублей.

В регионе существуют и другие меры поощрения талантливых детей: почетный знак «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» и выплаты студентам, которые успешно окончили школу в Иркутской области и поступили в иркутские вузы.

Помимо этого, проводятся мероприятия в рамках федпроекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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