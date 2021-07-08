Телефонное мошенничество назвали национальным бедствием

Вадим Карасев

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Россия стала лидером по зафиксированным случаям телефонного мошенничества и эта ситуация имеет все признаки национального бедствия.

По его словам, кибермошенники совершают около ста тысяч звонков в день. Девять из десяти пользователей мобильных телефонов сталкивались с подобными абонентами, а каждый десятый звонок россиянам поступает от аферистов. В последнее время количество попыток обмана выросло почти в два раза, и сейчас в преступной деятельности замешано около 150–170 кол-центров, в каждом из которых по 30–40 сотрудников.

"Почти в 2 раза мы видим рост телефонного мошенничества за последние полтора года. Мы считаем, что ситуация настолько сложная пока на сегодняшний день, что можно считать, что эта ситуация имеет все признаки национального бедствия", — заключил Кузнецов.

Ранее Ruposters писал о новой мошеннической схеме, которая может позволить киберпреступникам заработать на доверчивых гражданах миллиард.