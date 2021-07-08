Трамп заявил об иске против Facebook, Google, Twitter

Алексей Вольцев

Дональд Трамп судится против соцсетевых гигантов Facebook, Twitter, Google и их руководителей. Об этом бывший президент США заявил на пресс-конференции в среду. Трамп отметил, что рассчитывает выиграть в суде, сообщает Голос Америки.По сообщениям американских СМИ, Трамп возглавит групповой иск против технологических гигантов, которые обвиняются в цензуре. Текст иска утверждает, что Facebook использует неконституционные полномочия полученные от Конгресса для цезуры пользователей. Обозреватели отмечают, что иск утверждает, что действия социальных сетей по ограничению пользователей явдяются неконституционными из-за того, что компании действуют заодно с правительством.«Наше дело докажет, что цензура является незаконной, неконституционной и вполне неамериканской», - приводит слова Трампа издание The Hill.Как сообщает корреспондент «Голоса Америки» Стивен Герман, Трамп также заявил, что иск представляет большинство американцев.