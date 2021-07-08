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Трамп заявил об иске против Facebook, Google, Twitter

Трамп заявил об иске против Facebook, Google, Twitter
Дональд Трамп судится против соцсетевых гигантов Facebook, Twitter, Google и их руководителей. Об этом бывший президент США заявил на пресс-конференции в среду. Трамп отметил, что рассчитывает выиграть в суде, сообщает Голос Америки.

По сообщениям американских СМИ, Трамп возглавит групповой иск против технологических гигантов, которые обвиняются в цензуре. Текст иска утверждает, что Facebook использует неконституционные полномочия полученные от Конгресса для цезуры пользователей. Обозреватели отмечают, что иск утверждает, что действия социальных сетей по ограничению пользователей явдяются неконституционными из-за того, что компании действуют заодно с правительством.
«Наше дело докажет, что цензура является незаконной, неконституционной и вполне неамериканской», - приводит слова Трампа издание The Hill.

Как сообщает корреспондент «Голоса Америки» Стивен Герман, Трамп также заявил, что иск представляет большинство американцев.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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