Украина и США на учениях у Крыма отработали подавление сопротивления населения

Вадим Карасев

В ходе совместных маневров Украины и Соединенных Штатов Америки в рамках учений Sea Breeze стороны отработали сценарий, в ходе которого подавляли условное сопротивление мирных жителей. Как сообщает украинское издание Defense Express, обстоятельства были приближены к условиям начала конфликта на Донбассе.

В маневрах принимали участие в том числе военные Грузии и Молдавии – обе эти страны претендуют на спорные регионы. Была отработана "ликвидация незаконных вооруженных формирований", вытеснение врага из засады средствами РЭБ и десантирование в тыл неприятеля.

Этот эпизод учений был спланирован таким образом, чтобы его условия были максимально приближены к боевым, например, к условиям вооруженного конфликта на востоке Украины образца 2014 года.

Ruposters писал, что ранее в ходе Sea Breeze 2021 Су-25 ВСУ отработали атаку по кораблям ЧФ России.