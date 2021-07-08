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Украина и США на учениях у Крыма отработали подавление сопротивления населения

Украина и США на учениях у Крыма отработали подавление сопротивления населения

В ходе совместных маневров Украины и Соединенных Штатов Америки в рамках учений Sea Breeze стороны отработали сценарий, в ходе которого подавляли условное сопротивление мирных жителей. Как сообщает украинское издание Defense Express, обстоятельства были приближены к условиям начала конфликта на Донбассе.

В маневрах принимали участие в том числе военные Грузии и Молдавии – обе эти страны претендуют на спорные регионы. Была отработана "ликвидация незаконных вооруженных формирований", вытеснение врага из засады средствами РЭБ и десантирование в тыл неприятеля.

Этот эпизод учений был спланирован таким образом, чтобы его условия были максимально приближены к боевым, например, к условиям вооруженного конфликта на востоке Украины образца 2014 года.

Ruposters писал, что ранее в ходе Sea Breeze 2021 Су-25 ВСУ отработали атаку по кораблям ЧФ России.

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По материалам: uposters.ru

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