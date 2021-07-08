Уличный стиль знаменитостей: три классные идеи для летних образов от Хейли Бибер и Джиджи Хадид

Вадим Карасев

Все мы, конечно, любим рассматривать репортажи с красных ковровых дорожек и радуемся открытию Каннского кинофестиваля в прежнем очном формате, но настоящим источником вдохновения для нас все-таки становятся кадры уличной хроники со знаменитостями. По крайней мере, повторить такие повседневные образы гораздо проще. Сегодня предлагаем присмотреться к новым выходам Хейли Бибер и Джиджи Хадид.

Пока ее сестра Белла блистает на дорожке в Каннах, Джиджи, поучаствовав в модном показе Marc Jacobs, вернулась к своей более размеренной жизни в статусе молодой мамы. Модель снова попала в объективы папарацци во время прогулки с дочерью Хай в Нью-Йорке.





Джиджи Хадид

Малышка снова была плотно закрыта козырьком коляски — недавно Хадид объяснила, почему не хочет показывать дочь, а также попросила фотографов уважать ее личное пространство. Но вот модный образ Джиджи можно было рассмотреть в деталях.





На этот раз модель предпочла яркий наряд в стиле 1970-х. Хадид выбрала оранжевые брюки клеш Pretty Little Thing, майку без рукавов La Detresse с пестрым принтом, очки с цветными линзами Louis Vuitton и светло-желтую сумочку JW Pei (этот бренд сейчас очень популярен у модниц). Такой образ отлично подойдет для встречи с друзьями или похода на летний фестиваль.









Хейли Бибер тоже присмотрела для своего летнего гардероба актуальную вещь. Перед фотографами в Лос-Анджелесе она появилась в кроп-топе Jacquemus из новой коллекции La Montagne, которая на днях была показана в Париже.





Хейли Бибер

Дополнила его Хейли брюками в клетку Maison Margiela, кроссовками Nike Air Jordan, сумкой Rylan и солнцезащитными очками Saint Laurent. Этот образ можно взять на заметку для свидания или встречи с подругами за бокалом вина на веранде.





Ну а следом Хейли успела переодеться и еще раз пересечься с папарацци уже в новом образе. На этот раз она предпочла летнюю классику — свободный костюм молочного оттенка Magda Butrym. Такой наряд подойдет и для более формальных встреч, если заменить бра на топ, ну а вариант от Хейли можно также приберечь для вечерних летних выходов.





Хейли Бибер





А какой образ вам понравился больше?