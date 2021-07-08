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В "Артеке" стартовал финал "Большой перемены" для учеников 5–7-х классов

В "Артеке" стартовал финал "Большой перемены" для учеников 5–7-х классов

В "Артеке" проходит церемония открытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 5–7-х классов. Проект входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей". Мероприятие проходит на "Артек-арене" в формате шоу талантов "Место, где твоим талантам есть место".

В финале примут участие 660 школьников со всей территории России. Завершающий этап соревнований пройдет в формате форсайт-сессии, в ходе которой школьники объединятся в команды и примутся за проектирование "школы будущего" — школы "Большой перемены", а также представят свои проекты детских сообществ в социальных сетях.

В сентябре будут определены 300 победителей, которые смогут отправиться в путешествие мечты на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно. В ходе путешествия школьников ожидает насыщенная образовательная и экскурсионная программа. Победители конкурса смогут увидеть Уральские горы, озеро Байкал, посетить космодром Восточный и побывать в знаковых российских городах.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" проводится в рамках национального проекта "Образование". Его организаторами выступили президентская платформа "Россия — страна возможностей", "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников.

АНО "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации — создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

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По материалам: uposters.ru

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