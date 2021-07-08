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В Бурятии началось строительство четырех школ

В Бурятии началось строительство четырех школ

К 2022 году в Бурятии будут открыты четыре новые школы в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Бурятия.

Строительные работы начались уже в столице региона, а также в селах Сотниково, Орлик и Курумкан.

В селе Сотниково Иволгинского района к 2022 году будет возведена школа на 250 мест. Проект здания был выбран по итогам открытого конкурса, и сейчас уже почти завершена установка каркаса первого этажа.

В селе Орлик Окинского района будет возведена школа на 360 человек. На ее строительство выделено более 500 миллионов рублей. На данный момент на месте будущей школы идет только разработка котлована, но работы будут завершены уже к началу следующего учебного года.

Продолжается строительство школы на 275 мест в селе Курумкан Курумканского района. Сейчас на площадке только закладывается фундамент, проект будет реализован уже к ноябрю 2022 года.

В Улан-Удэ возводится новый корпус школы № 32. В настоящее время на месте будущего корпуса идет подготовка территории и закладывается фундамент.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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