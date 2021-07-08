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В Якутии запускается первый Акселератор школьных проектов AccelProIT

В Якутии запускается первый Акселератор школьных проектов AccelProIT

В Якутии запускается первый Акселератор школьных проектов AccelProIT, об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).

Проект реализует Ассоциация развития  IT-отрасли региона.

Акселератор будет длиться четыре месяца. За это время школьники смогут пройти обучение и практики, разработать IT-проекты в командах под руководством экспертов, трекеров и менторов. При этом по итогам конкурса десять команд в количестве 30 участников участвовать в двухнедельной проектной смене» ITBootcamp. Другие десять команд получат финансовую поддержку своих проектов – общий призовой фонд составит 1 000 000 рублей.

До начала основной программы пройдет отборочный этап, на него будут приглашены более 900 учащихся. Сто лучших из них смогут поучаствовать в акселерационной программе. Регистрация продлиться до 10 июля включительно.

Ранее в регионе уже проводились конкурсы «Моя профессия – IT» и «Шаг в будущее».

# Общество
По материалам: edu.ru

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