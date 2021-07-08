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В Новосибирской области откроются четыре опорных центра добровольчества

В Новосибирской области откроются четыре опорных центра добровольчества

В Новосибирской области начнут работу четыре опорных центра добровольчества. Они будут открыты в рабочем поселке Кольцово, а также в Баганском, Коченёвском и Купинском районах на базе организаций, которые успешно прошли конкурсный отбор. Об этом сообщает Министерство образования Новосибирской области у себя на сайте.

Центры позволят развивать и поддерживать благотворительные проекты в регионе, устанавливать партнерские отношения с другими волонтерскими организациями и популяризировать само добровольческое движение.

Ранее в Новосибирской области было проведено социологическое исследование, которое показало, что добровольчество в регионе развито неравномерно, а волонтеры и население часто не знают о возможности участия в благотворительных проектах. Центры добровольчества должны решить эту проблему.

Первый добровольческий центр в области был открыт в 2020 году на базе Дома молодежи Куйбышевского области в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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