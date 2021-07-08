В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на востоке Украины

Лидия Мартынова

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявляет об ухудшении ситуации с безопасностью на участках разведения сил и средств и вблизи их на востоке Украины.Об этом говорится в сообщении ОБСЕ для печати специального представителя Грау после очередной встречи Трехсторонней контактной группы 7 июля.Грау после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференций заявила: "Сегодня я бы хотела представить двух новых координаторов рабочих групп ТКГ: посол Сильви-Аньес Берманн теперь назначена координатором политической рабочей группы, а госпожа Шарлотта Реландер начала работать в качестве координатора гуманитарной рабочей группы. Я хочу выразить им благодарность за то, что они присоединились к нашей команде и пожелать им успешной и результативной работы".По словам Грау, в течение последних двух недель "наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня. Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их. В то же время СММ ОБСЕ сообщает об ограничении свободы передвижения и умышленных повреждениях технических средств и оборудования для наблюдения. Вынуждена констатировать, что стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня".Несмотря на ухудшение ситуации, отметила Грау, участники рабочей группы по безопасности "в первую очередь сосредоточили свое внимание на общих концептуальных темах, оставляя обсуждение вопросов механизма координации, разминирования, а также разведения сил и средств на втором плане. К сожалению, повторение давно известных позиций не позволяет прийти к практическим решениям".Политическая рабочая группа, подчеркнула Грау, "продолжала неофициальные консультации с целью поиска компромиссных решений по преодолению процедурных препятствий. Убеждена, что решение данных вопросов возможно при большей гибкости всех сторон".В центре внимания гуманитарной рабочей группы, отметила спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ, был "вопрос обмена удерживаемыми в связи с конфликтом, в том числе ожидаемой "процессуальной очистки". Обсуждались также дальнейшие шаги Группы по поиску пропавших без вести. К сожалению, вновь не удалось добиться прогресса по вопросу открытия двух новых пунктов пропуска в Луганской области".Как сообщила Грау, экономическая рабочая группа сосредоточилась на экологических вопросах, при этом "особое внимание было уделено созданию экспертной группы по затопленным шахтам. Кроме того, участники обменялись мнениями по темам, связанным с водоснабжением, пенсионными выплатами, мобильной связью, собственностью, а также компенсации задолженности по заработной плате бывшим сотрудникам Украинской железной дороги".