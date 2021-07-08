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В «Орлёнке» отметят День семьи, любви и верности

В «Орлёнке» отметят День семьи, любви и верности

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» 3400 детей из разных регионов России отметят День семьи, любви и верности, информирует Минпросвещения России. 

Праздник начнётся с торжественной линейки, после которой ребята отправятся на выставку художественных работ участников и победителей Всероссийского конкурса «Семья – душа России» и посетят творческие площадки.

«Семья – одна из главных ценностей человека. В ней закладываются нравственные и моральные качества, в ней мы получаем жизненный опыт и набираемся мудрости у старших поколений. Орлята отмечают этот день в Центре, и важно, чтобы, несмотря на расстояние, дети ощущали связь с родителями и близкими: говорили о традициях и делились семейными историями», – отметил директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

На встрече «Традиции семейного чаепития» орлята смогут познакомиться с традициями чаепития на Кубани и обсудить чайные обычаи своих семей, а на фестивале-конкурсе «Национальные кухни России: семейные рецепты» в рамках обучающей программы «Основы здорового питания» ребята будут делиться своими семейными кулинарными традициями.

Ключевым событием дня станет финал фестиваля «Ромашка в ладошке», инициатором и соорганизатором которого выступает Фонд социально-культурных инициатив. Фестиваль проходит в «Орлёнке» с 2014 года и направлен на формирование системы семейных ценностей, их важности и значимости в жизни каждого. В рамках проекта ребята стали участниками презентации книги «Рецепты счастливой семьи. Детские письма о главном», которая представляет собой антологию детских взглядов на чувства любви и верности, восприятия семейных традиций и ценностей. Ежегодно в конкурсе детских писем принимают участие более 50 тысяч ребят со всей страны, а лучшие сочинения включаются в сборник.

Также в гости к орлятам приехали финалисты и победители 7-го и 8-го сезонов шоу «Голос. Дети» София Фанта, Елизавета Сметанникова и Владислав Тюкин. Юные артисты проведут творческие встречи с ребятами из разных лагерей Центра.

Празднование Дня семьи, любви и верности завершится гала-концертом фестиваля «Ромашка в ладошке», где состоится награждение семей сотрудников «Орлёнка»: парам, состоящим в браке более 35 лет, будут вручены медали «За любовь и верность», а молодые семьи получат памятные подарки. Во время праздничного вечера наградят победителей конкурса «Семейные рецепты любимых блюд». На концерте выступят участники телевизионного шоу «Голос. Дети» и детские творческие коллективы из разных регионов России.

Всероссийский детский центр «Орлёнок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

В июле 2020 года центр отметил свой 60-летний юбилей, в 2012 году ему был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».

В течение года в «Орлёнок» приезжают более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

# Общество
По материалам: edu.ru

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