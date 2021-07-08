В Пермском крае ведется системная работа над созданием программ воспитания

Лидия Мартынова

Работа над созданием программ воспитания в Пермском крае стартовала в январе 2021 года: была создана рабочая группа и программы отрабатывались на уровне каждой школы. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» заявила начальник Департамента образования г. Перми Анна Деменева.

«Программа акцентирует внимание на том, что в школе формируются детско-взрослые сообщества, причем не только на базе учебной деятельности», – отметила она.

Анна Деменева сообщила также, что в городе есть опыт создания таких сообществ: в школы приходят специалисты из разных сфер, создают совместные проекты с ребятами, организуют внеучебную деятельность.

Вариативные модули были инициированы самими коллективами школ и проработаны вместе с партнерами.

«Важно, чтобы школа получала возможность развиваться, обогащать свой профессиональный и культурный контекст», – уточнила Анна Деменева.

Она информировала, что программы должны быть реалистичными и ресурсными для детей, способствующими их развитию. На сегодняшний день в каждой школе Перми есть программы воспитания и работа в этом направлении ведется уже с дошкольными организациями и с системой дополнительного образования.

«Если раньше мы в основном были ориентированы на результативность учебной деятельности, то сейчас мы делаем акцент и на воспитании.

Мы видим, что это важный и сложный процесс, и активно включаемся в эту работу», – резюмировала эксперт.