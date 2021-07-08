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В Подмосковье по программе губернатора установили 61 детскую площадку

В Подмосковье по программе губернатора установили 61 детскую площадку

В Подмосковье по программе губернатора установили 61 детскую площадку, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

«Мы знаем, как важны детские площадки для жителей. Каждый год по программе губернатора мы устанавливаем большие игровые комплексы во дворах. В этом году установим 229 площадок, которые мы обещали жителям в прошлом году. На сегодняшний день уже открыли 61 площадку», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году площадки разделены на 16 тематик, например «замок», «лес», «море», «модерн», «сказка» и др. Это объекты площадью 300 и 450 кв. м с безопасным резиновым покрытием яркого цвета. Также на них устанавливают скамьи, урны и информационные стенды.

«Наши площадки являются всесезонными: хороший игровой комплекс пригоден для игр не только летом, но и зимой. Проектировщики учитывают этот момент при подготовке концепций», – добавил Михаил Хайкин.

Всего с 2013 по 2019 год в Подмосковье установили 993 губернаторские детские игровые площадки. Установку площадок в 2020 году перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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