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В порту Дубая прогремел мощный взрыв

В порту Дубая прогремел мощный взрыв

00:22  Автор: Жанна Звягина



В Дубае прогремел мощный взрыв на борту судна, пришвартованного в порту Джебель-Али. Об этом в среду сообщает телеканал Al Arabia.

По предварительной информации, взорвавшийся корабль был нефтеналивным танкером.

По данным властей, пострадавших нет. Пожар удалось взять под контроль.

В настоящее время на месте происшествия работают группы гражданской обороны и экстренные службы.


#происшествия


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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