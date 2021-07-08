В порту Дубая прогремел мощный взрыв

Алексей Вольцев

00:22 Автор: Жанна Звягина

В Дубае прогремел мощный взрыв на борту судна, пришвартованного в порту Джебель-Али. Об этом в среду сообщает телеканал Al Arabia.

По предварительной информации, взорвавшийся корабль был нефтеналивным танкером.



По данным властей, пострадавших нет. Пожар удалось взять под контроль.

В настоящее время на месте происшествия работают группы гражданской обороны и экстренные службы.

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