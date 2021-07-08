В порту Дубая прогремел мощный взрыв
Сегодня, 04:45 Алексей Вольцев
00:22 Автор: Жанна Звягина
В Дубае прогремел мощный взрыв на борту судна, пришвартованного в порту Джебель-Али. Об этом в среду сообщает телеканал Al Arabia.
По предварительной информации, взорвавшийся корабль был нефтеналивным танкером.
По данным властей, пострадавших нет. Пожар удалось взять под контроль.
В настоящее время на месте происшествия работают группы гражданской обороны и экстренные службы.
#происшествия
581
По материалам: pnp.ru