В России планируют внести в реестр всех бездомных

Вадим Карасев

В России разработают критерии, по которым жителей страны будут относить к категории лиц без определенного места жительства, а также порядок ведения реестра таких граждан. Вице-премьер Татьяна Голикова уже поручила главам Минтруда и МВД заняться этим вопросом.

Представители ведомства должны проработать необходимость уточнения самого понятия "лицо без определенного места жительства" и представить предложения о целесообразности введения дополнительных мер по "профилактике бездомности" и помощи бездомным.

До 30 октября Минздрав и Минтруд обязаны разработать и утвердить методические рекомендации по вопросу "обеспечения доступности медицинской помощи" для подобных граждан, в том числе для тех, кто не состоит на учете в стационарных организациях социального обслуживания.

По словам главы благотворительной организации "Ночлежка" Григория Свердлина, количество бродяг в России может вырасти. Этому способствует эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19.



"Нашей стране сейчас нужно активно заниматься профилактикой бездомности - оказывать финансовую поддержку со стороны государства и людям, и бизнесу, чтобы как можно меньше людей оказалось на улице. То, что в ближайшие месяцы большое количество людей окажется на улице, - это суровая реальность, которая нас ждет", - сказал он.



Ранее Ruposters писал, что Минюст хочет создать реестр должников по алиментам.

