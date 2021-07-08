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ВОЗ начала мониторить российский штамм коронавируса

ВОЗ начала мониторить российский штамм коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


21:05  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Всемирная организация здравоохранения включила российский штамм коронавируса AT.1 в список для дальнейшего мониторинга, сообщает в четверг РИА «Новости».

Этот вариант SARS-CoV-2 был выявлен в январе, и ВОЗ внимательно следит за ним с 9 июня.

В список мониторинга Всемирной организации здравоохранения включают штаммы с генетическими изменениями, которые могут влиять на характеристики вируса и представлять угрозу, но по которым пока недостаточно данных. Они требуют усиленного мониторинга и повторной оценки сведений.

Сейчас в перечень входят 15 вариантов SARS-CoV-2, три из которых — эпсилон, зета и тета — ранее были в списке штаммов, вызывающих интерес.

Кроме того, ВОЗ внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).

ВОЗ: новые штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной


Ранее в четверг стало известно, что новый штамм коронавируса «эпсилон», способный обходить антитела, обнаружен в Калифорнии.


#здравоохранение


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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