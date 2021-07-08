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Всемирный банк выделит Украине $200 миллионов кредита

Всемирный банк выделит Украине $200 миллионов кредита
Всемирный банк проведет аудит высших учебных заведений Украины, которое продемонстрирует сильные и слабые стороны всего высшего образования Украины. После чего начнется процесс оптимизации сети университетов. Об этом рассказал министр образования Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, договор с банком, который предусматривает 200 млн долларов кредита, будет подписан предположительно в октябре. После аудита количество государственных университетов в Украине сократят.

"Сегодня в подчинении Министерства 140 заведений высшего образования. Есть общие тенденции относительно того, что по количеству жителей, учащихся в самих университетах Украины, 80-85 университетов достаточно. Это некая расчетная оптимальная цифра, но каждый университет уникален. Но я бы не стал говорить о цифре 80-85, все же нужно дождаться выводов экспертов Всемирного банка", — сообщил министр.
Что будет со зданиями вузов, которые попадут под сокращение, решат в индивидуальном порядке. Возможно, Фонд госимущества будет выставлять освободившиеся помещения на продажу. Однако в Министерстве образования хотят, чтобы после приватизации здания продолжали использовать для сферы образования — например, для детских садиков.

Шкарлет уточнил, что процесс укрупнения вузов уже стартовал. "МОН занимается этим сегодня. Уже около четырех проектов по объединению в разных городах запустили. Последний — это Харьков, четыре университета аграрных в один свели", — сказал он.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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