Загадочная болезнь птиц в США может быть связана с цикадами

Вадим Карасев

Ученые США продолжают искать причины загадочной болезни птиц. Первые случаи были отмечены в конце мая на территории округа Колумбия, штатов Виргиния, Мэриленд и Западная Виргиния. Теперь болезнь распространилась в девяти штатах Востока и Среднего Запада. Она поражает преимущественно птенцов. Обычно ее жертвами становятся голубые сойки (Cyanocitta cristata), обыкновенные граклы (Quiscalus quiscula), странствующие дрозды (Turdus migratorius) и обыкновенные скворцы (Sturnus vulgaris). При исследовании у некоторых погибших птиц обнаружены опухшие глазные яблоки. Также у зараженных особей нарушается координация движений.

Исследователи говорят, что на данный момент вспышка не представляет серьезной угрозы для популяций птиц. Тем не менее они наблюдают за расширением ее географического охвата. Случаи заболевания теперь наблюдаются на западе до штатов Индианы и Кентукки и на севере до Пенсильвании. Недавно ученые сообщили, что им удалось исключить несколько возможных вариантов возбудителя болезни, в том числе сальмонелл, трихомонад и несколько групп вирусов.

География подсказывала одного подозреваемого. В мае и июне в некоторых частях зоны вспышки появилось множество периодических цикад из так называемого «десятого выводка». Он состоит из трех видов — Magicicada septendecim, Magicicada cassinii и Magicicada septendecula. Большую часть жизни эти цикады проводят под землей в личиночной стадии и лишь раз в 17 лет они поднимаются на поверхность, линяют, переходят во взрослую форму и оставляют потомство, которое вновь на долгие годы уходит в почву. Выход цикад происходит синхронно, и в течение примерно двух недель они встречаются в огромном количестве. Нынешнее их появление привело, например, к тому, что, попав в большую стаю насекомых, был вынужден совершить посадку самолет пресс-службы президента США. Всего в США известно пятнадцать «выводков» периодических цикад, часть из которых имеет 17-летний, а часть — 13-летний жизненные циклы

Поскольку птицы активно едят цикад, возникла гипотеза, что именно цикады стали источником болезни. Под землей личинки могли накопить в организме пестициды или другие загрязняющие вещества. Также цикады поражаются паразитическим грибком Massospora. Но у данной гипотезы есть и серьезные недостатки. Птицы, как правило, избегают поедания цикад, пораженных грибком, а случаи заболевания наблюдались и в районах, где цикады были редкостью.

Исследователи отмечают, что массовая гибель птиц не редкость, особенно среди видов, которые образуют плотные стаи или собираются у кормушек. В середине 1990-х годов орнитологи на востоке США заметили, что мексиканские чечевицы (Haemorhous mexicanus), распространенные певчие птицы, в относительно большом количестве умирали от болезни, характерным симптомом которой были опухшие глаза. Исследователи в конечном итоге определили, что причиной была бактерия Mycoplasma gallisepticum, которая, вероятно, была получена от домашней птицы. За последние несколько десятилетий исследователи также наблюдали вспышки вируса Западного Нила, птичьего гриппа и сальмонеллы, которые вызвали гибель большого числа птиц.