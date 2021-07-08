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Заговоры для густоты волос на растущую Луну

Заговоры для густоты волос на растущую Луну

Отрастить великолепные локоны и наслаждаться комплиментами мечтают многие. Благодаря проверенным заговорам на растущую Луну получится сохранить природную красоту волос и улучшить их состояние.


Энергетика Луны не только помогает осуществлять задуманное, но и благотворно влияет на здоровье и самочувствие, если знать проверенные заговоры. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как именно можно повлиять на рост волос, добиться необходимой густоты и наслаждаться своим отражением в зеркале ежедневно. Усилить действие заговоров помогут и народные рецепты: маски и бальзамы на основе натуральных ингредиентов помогут улучшить состояние волос.

Заговор на густые волосы. Этот заговор читается в период, когда Луна только начинает расти. После того, как месяц появится на небе, садятся у окна, деревянной расческой проводят по волосам и приговаривают: «Волосы крепнут, гуще становятся. Как Луна растет, так и сила локонов пробуждается». Усилить действие заговора поможет вода: ее наливают в емкость и оставляют на подоконнике до утра, а после пробуждения окунают в нее расческу и еще раз расчесываются. Заговор можно повторять все дни, пока не наступит Полнолуние.

Заговор на волосы во время роста Луны. Отрастить длинные, крепкие и густые волосы получится, если во время роста Луны поставить зеркало таким образом, чтобы свет ночного светила отражался в волосах. Их бережно расчесывают, приговаривая: «Расти, коса, до пояса, крепкой будь, сил набирайся, с подружкой-Луной общайся». После этого расческу кладут под подушку и приводят в порядок волосы только с ее помощью, никому больше не давая ей пользоваться.

Заговор на густые волосы. Для того, чтобы локоны радовали здоровым блеском и были густыми, стоит заговорить шампунь или бальзам для ухода за волосами. Его читают в период роста Луны после того, как месяц появится на небосклоне. Шампунь или иное уходовое средство для волос ставят на подоконник и проговаривают: «Энергия Луны мне поможет. Она растет, и волосы крепче становятся, гуще растут, сил набираются». Использовать заговоренное средство для волос стоит лишь в тот период, когда Луна растет.

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По материалам: dailyhoro.ru

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