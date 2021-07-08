Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Зеленский попытается убедить Меркель отказаться от почти готового к запуску "Северного потока — 2"

Зеленский попытается убедить Меркель отказаться от почти готового к запуску "Северного потока — 2"

Зеленский попытается убедить Меркель отказаться от почти готового к запуску "Северного потока — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и донести до нее позицию об опасности проекта "Северный поток — 2". Украинские СМИ сообщают, что он назвал этот вопрос "лакмусовой бумажкой", показывающей реальные приоритеты.

"С госпожой Меркель будет важная встреча с точки зрения энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Это счастье, что Европа пока не чувствует этих угроз в связи со строительством "Северного потока — 2". Но в этом вопросе страны Европейского союза разделились", — указал Зеленский на пресс-конференции в Литве.

Президент Украины пообещал: официальный Киев не будет говорить раздельно про СП-2 и безопасность. Экономические вопросы, считает он, следует отложить на второй план перед угрозами, которые таит в себе газопровод.

Когда вы не чувствуете, что вы в опасности, то думаете об экономике. Когда у вас война, то вы думаете прежде всего о жизни людей... И я считаю, что сначала безопасность, а потом уже экономика.

Как сообщал Ruposters, ранее украинский лидер призвал Запад объединиться против проекта. Притом российская сторона уже готова начать заполнять его газом, ведутся последние работы перед запуском.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Зеленский попытается убедить Меркель отказаться от почти готового к запуску "Северного потока — 2"
Зеленский попытается убедить Меркель отказаться от почти готового к
Канны-2021: Диана Крюгер, Изабель Юппер, Кэндис Свейнпол и другие на премьере фильма "Все прошло хорошо"
Канны-2021: Диана Крюгер, Изабель Юппер, Кэндис Свейнпол и другие на
Канны-2021: Шарлотта Генсбур, Джейн Биркин, Хелен Миррен на вечерних премьерах
Канны-2021: Шарлотта Генсбур, Джейн Биркин, Хелен Миррен на вечерних
Телефонное мошенничество назвали национальным бедствием
Телефонное мошенничество назвали национальным бедствием
Brexit не спровоцировал катастрофу, но принес много проблем для Британии
Brexit не спровоцировал катастрофу, но принес много проблем для
Мантуров прочитал лекцию для школьников в рамках инициативы общества "Знание"
Мантуров прочитал лекцию для школьников в рамках инициативы общества
Путин рекомендовал ОНФ до 30 ноября проанализировать все обращения граждан с прямой линии
Путин рекомендовал ОНФ до 30 ноября проанализировать все обращения
Деревня под Пензой и рыбалка: Ляйсан Утяшева опубликовала редкие семейные кадры с мужем Павлом Волей и детьми
Деревня под Пензой и рыбалка: Ляйсан Утяшева опубликовала редкие
Костя Цзю прокомментировал победу своего сына над австралийцем Стивом Спарком
Костя Цзю прокомментировал победу своего сына над австралийцем Стивом
РГО приглашает школьников принять участие в Международном конкурсе «Карта моего будущего мира»
РГО приглашает школьников принять участие в Международном конкурсе
Выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа – Антон Котяков
Выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста начнется с
В Северной Осетии наставники мобильного «Кванториума» проводят мастер-классы в детских лагерях
В Северной Осетии наставники мобильного «Кванториума» проводят

Топ на сегодня

Штамм Delta снизил эффективность вакцины Pfizer до 64%
Штамм Delta снизил эффективность вакцины Pfizer до 64%
День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года: что нужно сделать в этот день, чтобы привлечь любовь и укрепить отношения
День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года: что нужно сделать в
Неделя высокой моды в Париже: Кароль Буке, София Коппола и Маргарет Куэлли в образе невесты на показе Chanel
Неделя высокой моды в Париже: Кароль Буке, София Коппола и Маргарет
Сборная Украины отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в России
Сборная Украины отказалась от участия в ЧМ по пляжному футболу в
Рождество Пророка Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Рождество Пророка Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года: что можно и что

Еще по теме

Зеленский схлестнулся с Германией из-за «Северного потока-2»
Зеленский назвал единственный способ остановить «Северный поток — 2»
В бундестаге призвали Меркель отказаться от "Северного потока-2"
Президент Германии встал на защиту «Северного потока — 2»