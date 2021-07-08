Зеленский попытается убедить Меркель отказаться от почти готового к запуску "Северного потока — 2"

Вадим Карасев

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и донести до нее позицию об опасности проекта "Северный поток — 2". Украинские СМИ сообщают, что он назвал этот вопрос "лакмусовой бумажкой", показывающей реальные приоритеты.

"С госпожой Меркель будет важная встреча с точки зрения энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Это счастье, что Европа пока не чувствует этих угроз в связи со строительством "Северного потока — 2". Но в этом вопросе страны Европейского союза разделились", — указал Зеленский на пресс-конференции в Литве.

Президент Украины пообещал: официальный Киев не будет говорить раздельно про СП-2 и безопасность. Экономические вопросы, считает он, следует отложить на второй план перед угрозами, которые таит в себе газопровод.

Когда вы не чувствуете, что вы в опасности, то думаете об экономике. Когда у вас война, то вы думаете прежде всего о жизни людей... И я считаю, что сначала безопасность, а потом уже экономика.

Как сообщал Ruposters, ранее украинский лидер призвал Запад объединиться против проекта. Притом российская сторона уже готова начать заполнять его газом, ведутся последние работы перед запуском.