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Белла Хадид целуется с арт-директором Марком Калманом. Фанаты подозревают новый роман

Белла Хадид целуется с арт-директором Марком Калманом. Фанаты подозревают новый роман

О личной жизни 24-летней Беллы Хадид ничего не было слышно с момента ее очередного расставания с рэпером The Weeknd в 2019 году. Теперь же модель, кажется, готова наконец открыть в своей жизни новую романтическую главу.

Сегодня Хадид сама намекнула поклонникам, что в ее личной жизни все в полном порядке. Белла опубликовала в своем инстаграме подборку новых снимков из Канн, где сейчас проводит время на кинофестивале. В качестве интриги последним она поставила фото, на котором нежно обнимается и целуется с арт-директором Марком Калманом.


Марк Калман и Белла Хадид

Лучшее время моей жизни. Здорова, востребована и любима,

— подписала серию новых снимков Хадид, только подогрев слухи о новом романе.

Никаких официальных комментариев представители модели по этому поводу пока не предоставили. Однако поклонники давно подозревают, что между Хадид и Калманом явно что-то большее, чем просто нежная дружба. Их уже не первый раз видят вместе: в начале июня папарацци подкараулили пару во время совместного обеда в Нью-Йорке.


Белла Хадид

О потенциальном новом бойфренде Беллы Хадид известно немного. Он — человек искусства и занимается дизайном обложек альбомов для звезд, среди которых был, например, рэпер Трэвис Скотт. Марк не любит выставлять свою личную жизнь напоказ и ведет закрытый профиль в соцсетях, доступ к которому дал трем тысячам подписчиков.


Марк Калман

Кстати, 31-летний экс-бойфренд Беллы Хадид рэпер The Weeknd, с которым они в общей сложности были вместе с 2015 по 2019 год с периодическими расставаниями, недавно тоже спровоцировал слухи о новом романе. Причем не с кем-то, а с самой 46-летней Анжелиной Джоли. Вместе их видели на ужине в модном ресторане Лос-Анджелеса. Теперь поклонники гадают, чем же на самом деле была встреча Джоли и The Weeknd: свиданием или просто деловым ужином. Больше фанаты склоняются ко второй версии, потому что во время этой встречи Анджелина и The Weeknd даже не пытались скрываться от репортеров и вели себя очень спокойно и расслабленно.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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