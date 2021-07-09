Брянский «Кванториум» приглашает на обучение

Анастасия Иванова

Детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России в Брянске начал прием заявок на первый год обучения. Запись открылась с 1 июля 2021 года. Об этом сообщает Департамент образования и науки Брянской области.

Технопарк предлагает направления, которые позволят детям поработать с высокотехнологичным оборудованием и познакомиться с особенностями современных технических профессий. В зависимости от интересов и возраста ребята могут выбрать одну из следующих программ: «Промробоквантум», «Биоквантум», «Энерджиквантум», «Автоквантум», «IT-квантум», «Наноквантум», «Хай-тек», «GiGo робототехника», «Квантошахматы».

Кроме этого, технопарк организует занятия по двум дополнительным направлениям: «Математическое моделирование» и «Технологический английский язык». Запись на них открывается 1 августа 2021 года.

Все желающие могут записаться в «Кванториум» с помощью системы «Навигатор дополнительного образования детей Брянской области». Вся подробная информация размещена на сайте технопарка.