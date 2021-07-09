Центр цифрового образования «IT-куб» откроется осенью в Якутске

Лидия Мартынова

Центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России откроется осенью в Якутске, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Института новых технологий Республики Саха (Якутия) Татьяну Сметанину.

«Центр «IT-куб» разместится в Якутске в трехэтажном здании и сможет принимать не менее 400 детей ежегодно. Мы ожидаем, что Якутск даже сможет перевыполнить данный показатель, так как в городе обучается свыше 48 тысяч детей», – сказала Татьяна Сметанина.

Занятия будут вестись по шести направлениям: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Основы программирования на Java», «Разработка VR/AR-приложений», «Базовые навыки программирования на С-подобных языках» и «Системное администрирование».

«Закупка необходимого оборудования проведена, сейчас мы ждем доставку ноутбуков, планшетов, интерактивных панелей, МФУ, наборов по робототехнике, по электронике, электромеханике и другой техники», – добавила Татьяна Сметанина.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.