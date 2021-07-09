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Чёрный ящик разбившегося на Камчатке Ан-26 нашли

Чёрный ящик разбившегося на Камчатке Ан-26 нашли

09:59  Автор: Иван Рощепий



Спасатели обнаружили чёрный ящик разбившегося 6 июля на Камчатке самолёта Ан-26. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

Самолёта Ан-26 компании «Камчатское авиационное предприятие» направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана, когда перестал выходить на связь. Позже его обломки обнаружили при мониторинге с воздуха. На борту находилось 28 человек — 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. Неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве возможных причин крушения, сообщили в Минтрансе.

«В ходе поисковых работ обнаружен черный ящик, его расшифровка будет проводиться в Москве», — заявили в экстренных службах.

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Обнаружение одного из бортовых самописцев подтвердили в администрации посёлка Палана.

При первичном осмотре критических повреждений чёрного ящика не обнаружено. Поиски второго бортового самописца продолжаются.

Также в течение минувших суток при обследовании места падения Ан-26 спасателями и водолазами обнаружены ещё четыре тела погибших и шесть фрагментов тел, сообщает РИА «Новости». Ранее было известно об обнаружении 19 тел, одно из которых удалось опознать, пишет RT.


#транспорт


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# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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