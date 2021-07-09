ЦИК заверил списки кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Родина»

Лидия Мартынова

17:25 Автор: Мария Соколова

Центризбирком на заседании 9 июля заверил партийные списки на выборы в Госдуму от партии «Родина», сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

По его словам, 26 июня состоялся съезд «Родины», на котором выдвинули федеральный список кандидатов из 293 человек, а также список одномандатников по 148 избирательным округам.

4 июля партия представила пакет документов для заверения списков. Но 5 июля уполномоченные представители партии предложили исключить из списка 7 кандидатов, которые не предоставили необходимые документы. Таким образом, в федеральный список вошли 286 человек.





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Что касается одномандатников, из списка отозвали 3 кандидатов. В итоге в нем остались 145 человек.

Также ЦИК 9 июля зарегистрировал уполномоченных представителей «Родины» и принял постановление об открытии специального избирательного счета партии.

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