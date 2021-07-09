Доллар снова растет после двухдневного падения

Анастасия Иванова

Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня повысил официальный курс до отметки 27,29 гривен за доллар. Это почти на пять копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.Официальный курс гривны к доллару на 8 июля установлен на таком уровне: 27,2993 гривен за 1 доллар (+0,0496). При этом курс доллара на 7 июля составлял: 27,2497 гривен за 1 доллар.Таким образом, официальный курс перешел к росту после того, как снижался в течение двух дней подряд.Вчера на межбанке доллар возобновил рост и в первой половине дня торговался на отметке 27,34 гривен в продаже и 27,32 гривен в покупке. Но на закрытии межбанка он перешел к снижению и завершил торги на уровне 27,27 гривен за доллар в продаже.