Доллар снова растет после двухдневного падения
Сегодня, 00:00 Анастасия Иванова
Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня повысил официальный курс до отметки 27,29 гривен за доллар. Это почти на пять копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 8 июля установлен на таком уровне: 27,2993 гривен за 1 доллар (+0,0496). При этом курс доллара на 7 июля составлял: 27,2497 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс перешел к росту после того, как снижался в течение двух дней подряд.
Вчера на межбанке доллар возобновил рост и в первой половине дня торговался на отметке 27,34 гривен в продаже и 27,32 гривен в покупке. Но на закрытии межбанка он перешел к снижению и завершил торги на уровне 27,27 гривен за доллар в продаже.
По материалам: gogetnews.info