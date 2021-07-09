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ЕС хочет создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег

ЕС хочет создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег

Европейский союз хочет создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями. Уже в июле будет представлен соответствующий законопроект, а организация начнет свою работу в 2024 году, пишет газета Financial Times.

С 2026 ведомство сможет контролировать трансграничные финансовые фирмы. Также оно будет наделено правом штрафовать компании, которые нарушают антиотмывочные правила. В рамках этой инициативы удастся достичь единого порядка применения мер по борьбе с легализацией незаконных доходов во всех странах - членах Евросоюза. 

По оценкам Financial Times, в Европе ежегодно проводится множество сомнительных операций на сотни миллиардов евро и пресечь такие преступления сложно из-за неоднородной правоприменительной практики в странах Евросоюза. 

Ранее Ruposters писал, что США по дипломатическим каналам призвали страны ЕС повременить с введением единого налога на цифровые активы.

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По материалам: uposters.ru

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