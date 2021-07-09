Финал фестиваля «Наследники традиций» пройдёт в Вологодской области

Лидия Мартынова

В финале Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» примут участие обучающиеся и педагоги из 39 регионов Российской Федерации, а также из Республики Беларусь. Фестиваль организован Минпросвещения России и пройдёт с 8 по 11 июля, информирует пресс-служба ведомства.

Мероприятие включает события конкурсной, деловой и культурной программы, которые будут транслироваться на цифровой платформе. В рамках финала состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационный потенциал дополнительного образования детей для сохранения и развития народного художественного творчества в условиях глобальных вызовов». Также пройдут круглые столы для педагогов, выставка декоративно-прикладного творчества и мастер-классы по народным промыслам.

Ребята из Вологодской области будут участвовать в финале фестиваля очно на площадке кадетской школы «Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л. Воробьёва в рамках областной профильной смены. Остальные финалисты и зрители подключатся к онлайн-трансляции на цифровой платформе фестиваля.

Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» с 2020 года имеет статус международного фестиваля. В 2021 году он будет проходить в шестой раз. Фестиваль проводится с целью выявления, развития и поддержки детской одарённости в области народной культуры и искусства, воспитания и развития личной успешности детей, приобщения их к ценностям этнокультурного наследия регионов.

Оператор фестиваля – Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.