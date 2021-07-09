Фонд «Круг добра» закупит препараты для 80 детей с редкими заболеваниями

Лидия Мартынова

23:08 Автор: Жанна Звягина

Фонд «Круг добра» включил в перечень закупок препараты для 80 детей с редкими заболеваниями. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале Общественной палаты.

Около 50 детей обеспечат лекарствами «Эксондис», «Виондис» и «Вилтепсо» для лечения пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна соответствующих мутаций. Эта болезнь разрушает мышцы: сначала ребенок перестает ходить, со временем и дышать.

Также для 30 детей с первичной гипероксалурии первого типа будет закуплен препарат «Люмасиран». Форма этого генетического заболевания вызывает образование камней в почках, а при отсутствии необходимой терапии может привести к почечной недостаточности и необходимости диализа.

В конце июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о направлении третьего транша в размере почти 18 миллиардов рублей фонду «Круг добра» на помощь тяжелобольным детям. Первый транш — 10 миллиардов рублей — был направлен 12 февраля. О выделении ещё более 10 миллиардов рублей сообщалось 24 мая. Всего в 2021 году на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями предусмотрено 60 миллиардов рублей.

В Россию поступила первая партия лекарства «Онкаспар» для детей с онкологией

Фонд «Круг добра» был создан по указу президента в январе 2021 года. Основной его задачей является помощь детям со сложными, редкими заболеваниями — обеспечение их лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе незарегистрированными в России. Кроме того, существует возможность оплаты лечения за рубежом, которая включает в себя покрытие расходов на транспорт и проживание.

Фонд финансируется за счёт отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Указанные средства поступают в федеральный бюджет. Планируется, что в 2022 году в фонд поступит 64 миллиарда рублей, в 2023 году — 68,5 миллиарда рублей.

#здравоохранение #лекарства

93