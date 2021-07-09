Иван Янковский и Диана Пожарская показали фотографии с прогулки с новорожденным сыном

Вадим Карасев

Недавно жизни 29-летней Дианы Пожарской и 30-летнего Ивана Янковского кардинально изменились — у пары родился сын. Малыша счастливые родители назвали в честь его прадеда — знаменитого советского и российского актера Олега Янковского.

Сейчас новоиспеченные родители привыкают к новым для себя ролям отца и матери и активно осваиваются в новом для себя статусе. Сегодня пара поделилась фотографиями с прогулки с малышом, лицо которого публике они пока не показывают.









Семья,

— трогательно прокомментировал кадр Иван.

А актриса, известная по роли в сериале "Отель Элеон", показала свою фотографию в полный рост, чем восхитила звездных коллег и подписчиков, которые отметили, что выглядит она спустя девять дней после родов просто потрясающе.





Вот бы всем такую генетику, родить — и сразу в форме, в которой была до беременности,

— пишут ей.

Свою беременность Пожарская скрывала. И даже когда поползли слухи, что она ждет от Янковского ребенка, она их не подтверждала. Впрочем, и роман пара долгое время не афишировала, хотя в кулуарах уже давно шептались об их романтической связи.

Статус отношений пары до сих пор официально не объявлен. Но говорят, что узами брака влюбленные себя связали еще весной. Об этом свидетельствует и кольцо на безымянном пальце актрисы, которое она засветила совсем недавно, поделившись архивным кадром.





Для Пожарской этот брак (если он все же состоялся) стал вторым — она была замужем за режиссером Артемом Аксененко. Когда именно они расстались, неизвестно. Однако в конце прошлого года он женился вновь — его избранницей стала актриса Анастасия Мичулькина.

А вот Янковский узами брака прежде связан ни с кем не был, однако у него были очень длительные отношения с дочерью рок-музыканта Константина Кинчева Верой. После 10 лет романа они расстались. Причина неизвестна, но вскоре после разрыва как раз появились первые слухи о его любовной связи с Пожарской.







