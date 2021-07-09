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Эксперты опасаются за судьбу знаменитой картины Гейнсборо

Эксперты опасаются за судьбу знаменитой картины Гейнсборо

Картину британского художника Томаса Гейнсборо «Мальчик в голубом», хранящуюся в художественном музее Генри Хантингтона в пригороде Лос-Анджелеса, планируют в январе следующего года отправить на выставку в Национальную галерею в Лондоне. «Мальчик в голубом» впервые окажется на родине после того, как он был продан в США. Однако группа реставраторов, работавших с картиной в 2017–2019 годах, настоятельно рекомендует не подвергать опасности хрупкий портрет XVIII века.

   

Гейнсборо написал «Мальчика в голубом» в 1770 году по собственной инициативе. Так как у картины не было заказчика, личность мальчика точно не установлена. Наиболее вероятно, что это Джонатан Баттел, сын процветающего торговца железом и скобяными изделиями и близкий друг художника. Тесные отношения связывали Гейнсборо и Баттела до самой смерти художника в 1788 году, причем Гейнсборо попросил Баттела присутствовать на своих похоронах, куда по его желанию был приглашен лишь узкий круг близких друзей. Художник хотел этой картиной продемонстрировать свои способности в портретной живописи в стиле Антониса ван Дейка, поэтому на мальчике одежда аристократа XVI века. Портрет пользовался огромным успехом на выставке Королевской академии, а после нее Томаса Гейнсборо, выходца из семьи торговца, стали приглашать писать портреты высшей знати.

В 1921 году нуждающийся в деньгах герцог Вестминстерский продал «Мальчика в голубом» американскому железнодорожному магнату Генри Хантингтону. Тот заплатил за нее рекордную по тем временам сумму 728 тысяч долларов (около 10 млн долларов в пересчете на нынешние деньги). Продажа вызвала массовые протесты в британской прессе, но в те годы не существовало закона, который препятствовал бы вывозу из страны художественных ценностей, поэтому «Мальчик в голубом» отправился за океан. Последняя британская выставка, где был представлен шедевр Гейнсборо, прошла в Национальной галерее в Лондоне. Ее посетили 90 тысяч человек. Директор галереи Чарльз Холмс написал на обратной стороне холста прощальные слова: «Au Revoir, C. H». В 1928 году «Мальчик в голубом» был помещен в зале только что открывшегося Хантингтонского музея.

Планируется, что выставка в Национальной галерее откроется 25 января 2022 года — ровно через столетие после последнего показа «Мальчика в голубом» в Лондоне — и продлится до 3 мая. В письме, опубликованном в декабре 2018 года, несколько видных экспертов опасались, что даже после реставрации поездка в Лондон может поставить под угрозу картину. Они обеспокоены возможными повреждениями из-за вибраций, движений, перепадов температуры и других факторов во время трансатлантического полета. Реставраторы считают, что путешествие может ускорить повреждение красок, дерева и холста. Но директор музея Кристина Нильсен сообщила, что другая группа экспертов в сентябре 2019 года, после завершения реставрационных работ, оценила состояние картины и утвердила отправку ее в Лондон.

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По материалам: polit.ru

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