Как Алекса, Валерия и Иосиф Пригожин, Пелагея и другие звезды отметили День семьи, любви и верности

Вадим Карасев

Spletnik продолжает рассказывать, как российские звезды отмечали сегодня трогательный праздник — День семьи, любви и верности. Целый день знаменитости публикуют в инстаграме фотографии со своими возлюбленными, детьми и родителями и сопровождают их словами любви и благодарности. В этой подборке мы собрали милые поздравления от Валерии и Иосифа Пригожина, Алексы, Пелагеи, Марии Кожевниковой и других звезд.

Алекса

8 июля — День семьи, любви и верности! Семейная жизнь помогает человеку обрести надежность, уверенность, любовь. Любите и создавайте семьи. Берегите друг друга, берегите свой дом и своих близких.





Вячеслав Дайчев и Алекса с дочерью Адрианой

Валерия

С праздником, мои дорогие, с Днем семьи, любви и верности! В современной жизни эти три слова редко соединяются вместе, но я вам от души желаю, чтобы в вашей жизни такое слияние случилось, и тогда, что бы ни происходило, вы будете чувствовать себя самыми счастливыми на земле.





Иосиф Пригожин и Валерия

Иосиф Пригожин

День семьи, любви и верности — праздник в России, который отмечается 8 июля и приурочен к православному Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Желаю всем любви, терпения и преданности.





Пелагея

С праздником! Поля со своей семьей желает вам любимых здоровых деток и много дружных счастливых дней! Цените каждый момент со своими близкими, пусть все будет хорошо у всех!





Пелагея с дочерью Таисией













Дочь Пелагеи и Ивана Телегина Таисия









Наталья Подольская

Дорогие мои! Какой сегодня прекрасный праздник! Я очень горжусь своей семьей! Я безумно рада быть ее частью. Для меня семья — это самое важное в жизни! Мой тыл, мое вдохновение, моя защита, мои крылья. На этих фотографиях лишь небольшая часть моей огромной семьи.

Мария Кожевникова

Всех с праздником! Истинное счастье, радость и любовь можно ощутить только в семье! Когда эти чувства ты испытываешь за близкого своего, они в тысячу раз мощнее, чем за себя любимого. Мои секретики — заботиться, разговаривать, ценить и боготворить друг друга. Я живу в любви, чего и каждому желаю!





Мария Кожевникова с возлюбленным Евгением Васильевым и сыновьями

Зара

Обнимите друг друга покрепче и помните: семья — это самое ценное, что может быть на земле. С Днем семьи, любви и верности! Мир вашему дому!





Зара с сыновьями









Екатерина Одинцова

Сегодня с утра меня поздравляют с большим праздником — Днем семьи, любви и верности... И знаете, что я скажу? Всего этого в моей жизни было достаточно. А с верностью у меня вообще особые отношения. Я не считаю, что надо прогонять из своей жизни любящего и любимого мужчину и отца детей только за то, что он полигамен. Вполне можно остаться хорошими добрыми друзьями, любить друг друга по-человечески и растить общих детей. Главное — честно сказать, что вы больше не пара, что будете искать того, кому вы будете по-настоящему дороги. Я не жалею, что моя жизнь сложилась так, а не иначе. Судьба меня вела сложными тропами, но привела к счастью. У меня прекрасные дети и внук, я — счастливая мать и бабушка. Дети — любимые и от любимого мужчины. А за остальное Бог простит, он милостив!





Борис Немцов и Екатерина Одинцова с дочерью Диной и сыном Антоном





Борис Немцов с сыном Антоном





Борис Немцов с дочерью Диной





Борис Немцов с сыном Антоном и дочерью Диной





Борис Немцов и Екатерина Одинцова

Лера Кудрявцева

В День семьи, любви и верности в очередной раз понимаешь ценность семьи, насколько мы сильнее, когда рядом с нами любящие люди, которые верят и поддерживают. Для меня семья — это союз двух любящих людей, которые настолько сильны вместе, что могут своей любовью дать жизнь. Семья — это дети, родители, близкие друзья, все это и есть в широком смысле семья.





Игорь Макаров и Лера Кудрявцева с дочерью Машей

Алексей Ягудин

Мое богатство! Всех с праздником! С Днем семьи.

Татьяна Тотьмянина

Семья — каждый день, а не упоминание в ленте раз в год.





Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин с дочерьми

Екатерина Волкова

С Днем семьи, любви и верности! Берегите чувства друг друга и цените каждое мгновение, проведенное рядом с любимыми!





Екатерина Волкова и Андрей Карпов

Анита Цой

Каждый день благодарю Бога! Главное, что мы вместе. С Днем семьи, любви и верности! Будьте счастливы!

Татьяна Волосожар

С Днем семьи, любви и верности всех! Любите друг друга, берегите, цените! Говорите друг другу комплименты, говорите о вашей любви. Я счастлива, что моя семья — это моя крепость. Моя самая большая любовь, надежда, опора и мотивация. Люблю невозможно. Каждому желаю любить и быть любимыми.

Денис Клявер

Лишний раз напомнить, что семья и есть настоящее счастье! Всех с праздником.





Денис Клявер с женой Ириной и сыновьями

Юлия Савичева

Поздравляю всех с Днем семьи, любви и верности! Для меня любовь и семья — это святое, это то, что придает мне сил, уверенности, это моя крепость. Как бы громко это ни звучало, а я верю в любовь навсегда и думаю, что браки действительно свершаются на небесах. Я желаю тем, кто еще не нашел свою половинку, обязательно ее встретить. А тем, кто уже много лет вместе, желаю не переставать удивлять и радовать друг друга, жить в уважении, любви и гармонии!





Юлия Савичева с мужем Александром Аршиновым

Александр Ревва

Семья РА поздравляет всех с Днем семьи, любви и верности!