Как Алекса, Валерия и Иосиф Пригожин, Пелагея и другие звезды отметили День семьи, любви и верности
Spletnik продолжает рассказывать, как российские звезды отмечали сегодня трогательный праздник — День семьи, любви и верности. Целый день знаменитости публикуют в инстаграме фотографии со своими возлюбленными, детьми и родителями и сопровождают их словами любви и благодарности. В этой подборке мы собрали милые поздравления от Валерии и Иосифа Пригожина, Алексы, Пелагеи, Марии Кожевниковой и других звезд.
Алекса
8 июля — День семьи, любви и верности! Семейная жизнь помогает человеку обрести надежность, уверенность, любовь. Любите и создавайте семьи. Берегите друг друга, берегите свой дом и своих близких.
Валерия
С праздником, мои дорогие, с Днем семьи, любви и верности! В современной жизни эти три слова редко соединяются вместе, но я вам от души желаю, чтобы в вашей жизни такое слияние случилось, и тогда, что бы ни происходило, вы будете чувствовать себя самыми счастливыми на земле.
Иосиф Пригожин
День семьи, любви и верности — праздник в России, который отмечается 8 июля и приурочен к православному Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Желаю всем любви, терпения и преданности.
Пелагея
С праздником! Поля со своей семьей желает вам любимых здоровых деток и много дружных счастливых дней! Цените каждый момент со своими близкими, пусть все будет хорошо у всех!
Наталья Подольская
Дорогие мои! Какой сегодня прекрасный праздник! Я очень горжусь своей семьей! Я безумно рада быть ее частью. Для меня семья — это самое важное в жизни! Мой тыл, мое вдохновение, моя защита, мои крылья. На этих фотографиях лишь небольшая часть моей огромной семьи.
Мария Кожевникова
Всех с праздником! Истинное счастье, радость и любовь можно ощутить только в семье! Когда эти чувства ты испытываешь за близкого своего, они в тысячу раз мощнее, чем за себя любимого. Мои секретики — заботиться, разговаривать, ценить и боготворить друг друга. Я живу в любви, чего и каждому желаю!
Зара
Обнимите друг друга покрепче и помните: семья — это самое ценное, что может быть на земле. С Днем семьи, любви и верности! Мир вашему дому!
Екатерина Одинцова
Сегодня с утра меня поздравляют с большим праздником — Днем семьи, любви и верности... И знаете, что я скажу? Всего этого в моей жизни было достаточно. А с верностью у меня вообще особые отношения. Я не считаю, что надо прогонять из своей жизни любящего и любимого мужчину и отца детей только за то, что он полигамен. Вполне можно остаться хорошими добрыми друзьями, любить друг друга по-человечески и растить общих детей. Главное — честно сказать, что вы больше не пара, что будете искать того, кому вы будете по-настоящему дороги. Я не жалею, что моя жизнь сложилась так, а не иначе. Судьба меня вела сложными тропами, но привела к счастью. У меня прекрасные дети и внук, я — счастливая мать и бабушка. Дети — любимые и от любимого мужчины. А за остальное Бог простит, он милостив!
Лера Кудрявцева
В День семьи, любви и верности в очередной раз понимаешь ценность семьи, насколько мы сильнее, когда рядом с нами любящие люди, которые верят и поддерживают. Для меня семья — это союз двух любящих людей, которые настолько сильны вместе, что могут своей любовью дать жизнь. Семья — это дети, родители, близкие друзья, все это и есть в широком смысле семья.
Алексей Ягудин
Мое богатство! Всех с праздником! С Днем семьи.
Татьяна Тотьмянина
Семья — каждый день, а не упоминание в ленте раз в год.
Екатерина Волкова
С Днем семьи, любви и верности! Берегите чувства друг друга и цените каждое мгновение, проведенное рядом с любимыми!
Анита Цой
Каждый день благодарю Бога! Главное, что мы вместе. С Днем семьи, любви и верности! Будьте счастливы!
Татьяна Волосожар
С Днем семьи, любви и верности всех! Любите друг друга, берегите, цените! Говорите друг другу комплименты, говорите о вашей любви. Я счастлива, что моя семья — это моя крепость. Моя самая большая любовь, надежда, опора и мотивация. Люблю невозможно. Каждому желаю любить и быть любимыми.
Денис Клявер
Лишний раз напомнить, что семья и есть настоящее счастье! Всех с праздником.
Юлия Савичева
Поздравляю всех с Днем семьи, любви и верности! Для меня любовь и семья — это святое, это то, что придает мне сил, уверенности, это моя крепость. Как бы громко это ни звучало, а я верю в любовь навсегда и думаю, что браки действительно свершаются на небесах. Я желаю тем, кто еще не нашел свою половинку, обязательно ее встретить. А тем, кто уже много лет вместе, желаю не переставать удивлять и радовать друг друга, жить в уважении, любви и гармонии!
Александр Ревва
Семья РА поздравляет всех с Днем семьи, любви и верности!