Как беременным оформить новые выплаты

Лидия Мартынова

C 1 июля поменялась система расчёта пособия беременных женщинам

12:00 Автор: Евгения Филиппова

Беременные женщины с низкими доходами теперь могут оформить дополнительные ежемесячные выплаты. Сумма пособия равна половине прожиточного минимума для трудоспособного человека в конкретном регионе. При этом деньги перечислят на банковский счёт, к которому привязана карта «Мир» или не подключены вообще никакие карты. Как оформить пособие и какие ещё выплаты положены до и после рождения ребёнка, разбиралась «Парламентская газета».

Успеть до 12 недель

Беременные женщины, у которых доход на каждого члена семьи не выше регионального прожиточного минимума, с 1 июля могут оформить ежемесячное пособие. Например, чтобы получить выплату в Москве, доход не должен превышать 18 029 рублей.

Прежде чем обращаться за пособием, будущая мама должна встать на учёт в медицинской организации. Это нужно успеть сделать до 12 недель беременности.

Деньги станут начислять начиная с 13-й недели и будут выплачивать до месяца родов включительно, уточнили на портале госуслуг. Размер пособия равен 50 процентам от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. В столице это 10 294,5 рубля.

При этом надо, чтобы у всех членов семьи старше 18 лет был подтверждённый доход или уважительная причина его отсутствия, а в собственности семьи было не больше имущества, чем установлено специальным перечнем. Пособие предназначено и гражданам России, и иностранцам с видом на жительство или разрешением на временное проживание.

Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. В заявлении надо указать номер своего полиса, название медучреждения, где женщина встала на учёт, данные о членах семьи, их имуществе и доходах, а также банковский счёт для перечисления денег.

При этом единовременное пособие будущим мамам, которое в начале 2021 года равнялось 708,23 рубля, отменили. А пособие по беременности и родам, или, иными словами, декретные выплаты, перечисляют, как и раньше. Для этого надо обратиться к работодателю с больничным листом. Листок временной нетрудоспособности выдают в медорганизации за 70 дней до родов.





Читайте также:

• Сенатор рассказала, как оформить выплаты беременным и семьям с детьми 8-17 лет • Минздрав: нет оснований откладывать планирование беременности на постковидный период • В Минздраве рассказали об испытании вакцины для подростков

Деньги на детей до трёх лет продолжают начислять

Продолжают действовать несколько видов поддержки для семей с маленькими детьми. Так, с 2020 года семьям, доход которых не больше двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи, могут оформить ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка до трёх лет, напомнила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

На первого ребёнка деньги платят из федерального бюджета, на второго — вычитают из материнского капитала. Соответственно, чтобы оформить заявление на пособие на первого малыша, нужно обратиться в органы соцзащиты, а на второго — в отделение ПФР. Ежемесячная выплата равна прожиточному минимуму для ребёнка в конкретном регионе. «Если семья планирует распорядиться материнским капиталом другим способом, можно направить его на погашение ипотеки или образование детей, не обращаясь за ежемесячной выплатой на второго ребёнка. А если такая выплата уже назначена, в любой момент можно от неё отказаться», — пояснила Святенко «Парламентской газете». Выяснить, какая часть маткапитала осталась на текущий момент, можно на портале госуслуг.

Также один из родителей или тех, кто их заменяет, может оформить единовременное пособие при рождении каждого ребёнка. В этом году это 18 886 рублей. Обратиться нужно по месту работы. А если родителей уволили в связи с ликвидацией фирмы или они учатся в вузе на очной форме, заявление можно подать в МФЦ. С 2021 года деньги выплачивает напрямую территориальный орган Фонда социального страхования, перечисляя сумму на банковский счёт или почтовым переводом. Кроме этого, регионы могут предусмотреть дополнительные выплаты своим жителям, ставшим родителями.

#пособия #дети

374