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Как установить сбалансированную энергетическую защиту

Как установить сбалансированную энергетическую защиту

Каждый день всем нам приходится переживать нападки негативных людей, расстраиваться из-за неприятных событий. Чтобы все плохое не заставляло нас терять удачу и энергетику, нужно ставить на себя защиту. Эксперты рассказали о том, как это сделать.


Каждый день мы сталкиваемся с энергетическими и психологическими атаками. Они выбивают нас из колеи, заставляют переживать. Перечисленные ниже советы помогут отражать эти атаки, но при этом не вредить себе самим.

Почему защита должна быть сбалансированной

Дело в том, что когда люди ставят на свое биополе блок, они могут отпугнуть не только все плохое, но и часть хорошей, созидательной энергии. Вы можете перестараться и заблокировать свое биополе полностью.

В таком состоянии вам будет гораздо труднее работать, общаться. Вы можете заблокировать свои чакры, поэтому нормальный баланс нарушится. Упадет продуктивность, пропадет ваша харизма и обаяние, вы будете сильнее уставать.

Как поставить сбалансированную защиту


Первое и самое главное правило — пользуйтесь не более чем двумя источниками защиты. Один должен быть пассивным, а второй — активным. Для пассивной защиты можно использовать камни-обереги: обсидиан, опал, гематит, лунный камень, алмаз. Если камней нет, то отличным выбором будут серебряные украшения, особенно кольца и подвески. Также это могут быть восточные талисманы: фигурки дракона, феникса, слона.

Активная защита — это когда вы уходите от «атаки». Старайтесь общаться со всеми людьми и быть открытыми, но только до тех пор, пока не почувствуете, что кто-то хочет на вас надавить, обидеть, воспользоваться вашей добротой. В таком случае вам просто нужно уйти, перестать общаться с этим человеком или группой людей.

В случае с внезапно появившимися проблемами очень полезными будут слова-пароли либо заговоры от обмана и несправедливости. 

Не нужно бесцельно использовать обереги и защитные техники, поскольку их воздействие на ваше биополе может быть очень сильным. Если вы перестараетесь, то ничего хорошего из этого не выйдет. Лучше просто наблюдать за происходящим и прислушиваться к внутреннему голосу. Как только вы почувствуете приближение проблем, нужно начинать действовать, но до того момента важно быть расслабленными и настроенными на позитив.

Полезные советы

Очень важно делать все возможное для того, чтобы минимизировать вероятность появления проблем и негативного энергетического воздействия. Для этого вам стоит как можно меньше общаться с отрицательными людьми. Старайтесь выбрасывать из своего окружения тех, кто пичкает вас страхами, заставляет вас терять уверенность в себе, переживать без повода.


Второй полезный совет — занимайтесь почаще любимыми делами. Позитивные эмоции вытесняют негативные. Чем чаще вы занимаетесь чем-то приятным, тем большего успеха вы достигаете в жизни и тем реже ваше биополе подвергается опасности, отрицательному воздействию.

Следите за здоровьем. Занимайтесь спортом, боритесь с вредными привычками, правильно питайтесь. Когда человек чувствует себя хорошо, у него есть силы на преодоление любых препятствий. Появляется мощная естественная защита от всего, что может навредить. Таким людям не нужны талисманы или какие-то дополнительные источники защиты.

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По материалам: dailyhoro.ru

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