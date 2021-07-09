Канны-2021: Мэтт Дэймон, Эбигейл Бреслин, Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи на премьере фильма "Тихий омут"

Вадим Карасев

Продолжается 74-й Каннский кинофестиваль, и сегодня в насыщенной программе снова несколько вечерних премьер. И к одной из них приковано особое внимание, ведь на Лазурный Берег пожаловали голливудские звезды. Речь о фильме "Тихий омут" с Мэттом Дэймоном и Эбигейл Бреслин, которые сегодня прилетели в Канны, чтобы лично представить фильм публике, среди которой было и немало звезд: так, посмотреть новую ленту режиссера Тома Маккарти пришли Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи, Пас Вега, Мохаммед Аль Турки и другие.

Вместе с Дэймоном и Бреслин фотографам на дорожке позировали также режиссер картины Том Маккарти и исполнительница одной из ролей в фильме Камилль Коттен.





Эбигейл Бреслин, Том Маккарти, Мэтт Дэймон и Камилль Коттен





Мэтт Дэймон и Камилль КоттенЭбигейл БреслинЭбигейл Бреслин и Мэтт ДэймонМэтт Дэймон





Камилль Коттен и Мэтт ДэймонКамилль Коттен

В центре сюжета этого триллера — семейная драма с криминальным оттенком: отец едет из Оклахомы во Францию, чтобы помочь своей дочери, которую обвиняют в убийстве. На Каннском кинофестивале фильм демонстрируется вне конкурсной программы, но ожидания от картины у зрителей все равно высокие, ведь "Тихий омут" эксперты даже называли одним из претендентов на "Оскар" этого года.





Кьяра Ферраньи





















Изабель Гулар













Премьера фильма была запланирована еще на ноябрь прошлого года, но в итоге была перенесена, и побороться за главную кинонаграду фильм не смог. После показа в Каннах простым зрителям томиться в ожидании долго не придется — российская премьера запланирована уже на 29 июля.





Джоди Тернер-Смит













Пас Вега





Фрида Аасен





Диди Стоун со спутником





Су Джу Парк





Катринель Марлон





Вероника Ферраро





Бланка БланкоЛеони Ханне













Диипа ХослаЛума Гроте





Том Мерсье, Надав Лапид и Наама Прейс





Хейли Лу РичардсонХофит ГоланМохаммед Аль ТуркиЛена Ленина



