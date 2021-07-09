Канны-2021: Мэтт Дэймон, Эбигейл Бреслин, Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи на премьере фильма "Тихий омут"
Продолжается 74-й Каннский кинофестиваль, и сегодня в насыщенной программе снова несколько вечерних премьер. И к одной из них приковано особое внимание, ведь на Лазурный Берег пожаловали голливудские звезды. Речь о фильме "Тихий омут" с Мэттом Дэймоном и Эбигейл Бреслин, которые сегодня прилетели в Канны, чтобы лично представить фильм публике, среди которой было и немало звезд: так, посмотреть новую ленту режиссера Тома Маккарти пришли Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи, Пас Вега, Мохаммед Аль Турки и другие.
Вместе с Дэймоном и Бреслин фотографам на дорожке позировали также режиссер картины Том Маккарти и исполнительница одной из ролей в фильме Камилль Коттен.
В центре сюжета этого триллера — семейная драма с криминальным оттенком: отец едет из Оклахомы во Францию, чтобы помочь своей дочери, которую обвиняют в убийстве. На Каннском кинофестивале фильм демонстрируется вне конкурсной программы, но ожидания от картины у зрителей все равно высокие, ведь "Тихий омут" эксперты даже называли одним из претендентов на "Оскар" этого года.
Премьера фильма была запланирована еще на ноябрь прошлого года, но в итоге была перенесена, и побороться за главную кинонаграду фильм не смог. После показа в Каннах простым зрителям томиться в ожидании долго не придется — российская премьера запланирована уже на 29 июля.