Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Канны-2021: Мэтт Дэймон, Эбигейл Бреслин, Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи на премьере фильма "Тихий омут"

Канны-2021: Мэтт Дэймон, Эбигейл Бреслин, Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи на премьере фильма "Тихий омут"

Канны-2021: Мэтт Дэймон, Эбигейл Бреслин, Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи на премьере фильма "Тихий омут"

Продолжается 74-й Каннский кинофестиваль, и сегодня в насыщенной программе снова несколько вечерних премьер. И к одной из них приковано особое внимание, ведь на Лазурный Берег пожаловали голливудские звезды. Речь о фильме "Тихий омут" с Мэттом Дэймоном и Эбигейл Бреслин, которые сегодня прилетели в Канны, чтобы лично представить фильм публике, среди которой было и немало звезд: так, посмотреть новую ленту режиссера Тома Маккарти пришли Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи, Пас Вега, Мохаммед Аль Турки и другие.

Вместе с Дэймоном и Бреслин фотографам на дорожке позировали также режиссер картины Том Маккарти и исполнительница одной из ролей в фильме Камилль Коттен.


Эбигейл Бреслин, Том Маккарти, Мэтт Дэймон и Камилль Коттен


Мэтт Дэймон и Камилль Коттен
Эбигейл Бреслин
Эбигейл Бреслин и Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон


Камилль Коттен и Мэтт Дэймон
Камилль Коттен

В центре сюжета этого триллера — семейная драма с криминальным оттенком: отец едет из Оклахомы во Францию, чтобы помочь своей дочери, которую обвиняют в убийстве. На Каннском кинофестивале фильм демонстрируется вне конкурсной программы, но ожидания от картины у зрителей все равно высокие, ведь "Тихий омут" эксперты даже называли одним из претендентов на "Оскар" этого года.


Кьяра Ферраньи






Изабель Гулар




Премьера фильма была запланирована еще на ноябрь прошлого года, но в итоге была перенесена, и побороться за главную кинонаграду фильм не смог. После показа в Каннах простым зрителям томиться в ожидании долго не придется — российская премьера запланирована уже на 29 июля.


Джоди Тернер-Смит




Пас Вега


Фрида Аасен


Диди Стоун со спутником


Су Джу Парк


Катринель Марлон


Вероника Ферраро


Бланка Бланко
Леони Ханне




Диипа Хосла
Лума Гроте


Том Мерсье, Надав Лапид и Наама Прейс


Хейли Лу Ричардсон
Хофит Голан
Мохаммед Аль Турки
Лена Ленина


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 июля 2021 года
Канны-2021: Мэтт Дэймон, Эбигейл Бреслин, Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи на премьере фильма "Тихий омут"
Канны-2021: Мэтт Дэймон, Эбигейл Бреслин, Изабель Гулар, Кьяра
Лунный день сегодня 9 июля 2021 года
Лунный день сегодня 9 июля 2021 года
Общественники и эксперты внесли свои предложения в народную программу "Единой России"
Общественники и эксперты внесли свои предложения в народную программу
Канны-2021: Тильда Суинтон с дочерью Онор на премьере фильма "Сувенир: Часть 2"
Канны-2021: Тильда Суинтон с дочерью Онор на премьере фильма
Бьюти-бокс от Веры Брежневой, марка Селены Гомес и другие мейкап-новинки месяца
Бьюти-бокс от Веры Брежневой, марка Селены Гомес и другие
Основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК и построить военный завод, - Time
Основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК и построить военный
Беременная принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци посетила Уимблдонский турнир
Беременная принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци посетила
Процесс воспитания детей – многовекторная работа
Процесс воспитания детей – многовекторная работа
Активисты РДШ провели акции ко Дню семьи, любви и верности
Активисты РДШ провели акции ко Дню семьи, любви и верности
Китай расхвалил Россию за увеличение доли юаня в ФНБ
Китай расхвалил Россию за увеличение доли юаня в ФНБ
Крупнейший MOBA-издатель запретит детям играть ночью
Крупнейший MOBA-издатель запретит детям играть ночью

Топ на сегодня

Кровельные и фасадные материалы в интернет-магазине «Кровля под ключ»
Кровельные и фасадные материалы в интернет-магазине «Кровля под ключ»
Пересадка кала помогла двоим полякам исцелиться от коронавируса
Пересадка кала помогла двоим полякам исцелиться от коронавируса
Инсайдер: принцы Уильям и Гарри готовы начать все с чистого листа
Инсайдер: принцы Уильям и Гарри готовы начать все с чистого листа
Уличный стиль знаменитостей: три классные идеи для летних образов от Хейли Бибер и Джиджи Хадид
Уличный стиль знаменитостей: три классные идеи для летних образов от
Отворот на осиновый кол
Отворот на осиновый кол

Еще по теме

Дженнифер Грей отказалась сниматься в продолжении фильма "Грязные танцы"
Мэтт Дэймон присоединился к звездному составу в новом фильме Содерберга
Дочерей Мэтта Дэймона не взяли в престижную нью-йоркскую школу
Мэтт Дэймон сокрушается о том, что в Голливуде обходят вниманием людей, которые не замешаны в сексуальных скандалах