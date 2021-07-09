Канны-2021: обсуждаем роскошные вечерние образы Джоди Тернер-Смит, Изабель Гулар, Тильды Суинтон и других

Вадим Карасев

Праздник кино и моды в Каннах продолжается — красным ковровым дорожкам мы радуемся не меньше, чем премьерам! Вчера у знаменитостей снова был повод надеть лучшие вечерние наряды, ведь вне конкурса состоялась одна из самых ожидаемых премьер года — публике наконец показали фильм "Тихий омут" с Мэттом Дэймоном, который и сам приехал в Канны. Предлагаем еще раз взглянуть на самые яркие наряды и выбрать лучший вечерний образ.

Главным трендом на дорожке вчера стали легкие плиссированные платья пастельных оттенков — в таких на радость фотографам пришли Леони Ханне, которая уже успела стать настоящей звездой моды на этом фестивале, и Диди Стоун. Девушки долго позировали, ну а репортеры ловили особо удачные ракурсы, когда невесомая ткань развевалась от морского бриза. Кьяра Ферраньи тоже выбрала воздушное платье, но отдала предпочтение более яркому цвету.





Леони Ханне в Tony Ward





















Диди Стоун в Philosophy di Lorenzo Serafini

















Кьяра Ферраньи в Giambattista Valli





Неделя высокой моды в Париже едва успела закончиться, а некоторые наряды с подиума уже можно увидеть в Каннах. Так, актриса Катринель Марлон выбрала эффектное платье Iris Van Herpen, которое лишь несколько дней назад впервые показали публике.





Катринель Марлон в Iris Van Herpen









Звездой вечера стала и Джоди Тернер-Смит, которая, кажется, намерена каждый свой выход превращать в модное событие. Вечером актриса осталась верна Gucci и появилась на дорожке в корсетном платье с перьями и шлейфом.





Джоди Тернер-Смит в Gucci

























Ярким получилось и появление актрисы Ачуак Абакар Сулеймани из Чада, которая сыграла главную роль в фильме Lingui, премьера которого также состоялась вчера вечером. Девушка предпочла традиционный наряд, и нельзя не согласиться, что некоторые национальные наряды вполне готовы выдержать конкуренцию и с кутюром.





Ачуак Абакар Сулеймани









Ажиотаж среди фотографов вызвало и появление Изабель Гулар, которая до этого успела стать и героиней стритстайла. На дорожке модель появилась в наряде Etro.





Изабель Гулар в Etro













Ну а завершаем подборку блестящими — в прямом смысле — образами: стразы, кристаллы и золотое шитье.





Лума Гроте в Zuhair Murad









Наама Прейс в Valentino









Тильда Суинтон в Chanel





Пас Вега в Elie Saab





Канны-2021: лучший вечерний образ 8 июля

Леони Ханне в Tony WardДиди Стоун в Philosophy di Lorenzo SerafiniКьяра Ферраньи в Giambattista ValliКатринель Марлон в Iris van HerpenДжоди Тернер-Смит в GucciАчуак Абакар СулейманиИзабель Гулар в EtroЛума Гроте в Zuhair MuradНаама Прейс в ValentinoТильда Суинтон в ChanelПас Вега в Elie Saab