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Канны-2021: Шарлотта Генсбур вместе со своей матерью Джейн Биркин на фотоколле фильма "Джейн глазами Шарлотты"

Канны-2021: Шарлотта Генсбур вместе со своей матерью Джейн Биркин на фотоколле фильма "Джейн глазами Шарлотты"

6 июля в Каннах стартовал долгожданный 74-й Каннский кинофестиваль, который продлится до 17 июля. В первый же день фестиваля был представлен документальный фильм "Джейн глазами Шарлотты" (Jane par Charlotte). Это режиссерский дебют 49-летней Шарлотты Генсбур. Карьеру режиссера она решила начать, сняв фильм о своей знаменитой матери — 74-летней культовой актрисе Джейн Биркин.


Представляли картину в Каннах мать и дочь вместе. Актрисы позировали фотографам на красной дорожке в первый день в вечерних нарядах. Сегодня же для фотоколла они выбрали образы в стиле casual. Шарлотта предстала перед объективами фотографов в джинсовом костюме, подпоясанном коричневым ремнем, и классических черных туфлях. Фирменная челка актрисы непослушно ниспадала прямо на глаза. Джейн Биркин выбрала классическую удлиненную сорочку в мужском стиле и джинсы с кедами.


Джейн Биркин — икона европейского кинематографа, стиля и сцены 70-х годов и муза Сержа Генсбура. Они были одной из ярчайших пар своей эпохи. В результате их творческого союза и страстного романа появились не только песни и фильмы, но и дети. У Сержа и Джейн родились две дочери, Кейт и Шарлотта. Шарлотта Генсбур — ныне звезда мирового кинематографа. Она снялась более чем в 60 картинах, является обладательницей двух премий "Сезар", а также за роль в фильме Ларса фон Триера "Антихрист" удостоена приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Кейт, увы, уже нет в живых: она покончила с собой в 2013 году в Париже.


Помимо Шарлотты Генсбур у Джейн Биркин есть еще одна дочь — 39-летняя Лу Дуайон, рожденная от французского режиссера Жака Дуайона. Она не только снимается в кино, но и весьма успешно работает моделью.


Серж Генсбур и Джейн Биркин
Джейн Биркин в 70-е


Джейн Биркин в 70-е
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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