Канны-2021: Тина Кунаки, Аня Рубик, Мэгги Джилленхол, Изабель Гулар и другие на премьере фильма "Искушение"

Вадим Карасев

На Лазурном берегу свою работу продолжает работу Каннский кинофестиваль. Сегодня вечером состоялась премьера одной из самых ожидаемых картин под названием "Искушение" (Benedetta). Это первая за пять лет работа Пола Верховена, известного по фильмам "Основной инстинкт", "Вспомнить все" и "Черная книга", и от того еще более долгожданная.

Одной из первых на красной дорожке фестиваля появилась супруга Венсана Касселя Тина Кунаки. Для выхода в свет модель выбрала сиреневое платье с капюшоном и красным бантом на талии Valentino и не прогадала — на какой-то момент все внимание репортеров было приковано только к ней.





Тина Кунаки





















Следом по красной дорожке прошлась польская топ-модель Аня Рубик. Она сделала ставку на черный цвет и появилась в платье в пол на одно плечо Saint Laurent, которое дополнила крупным чокером на шее и символической брошью в виде пальмовой ветви.





Аня Рубик





Премьеру четвертого дня кинофестиваля также посетили Мэгги Джилленхол, Изабель Гулар в платье Etro, Элоди Фреже, Мелани Лоран, "Мисс Франция — 2018" Маэва Кук и многие другие. К репортерам также вышли исполнительница главной роли в фильме "Искушение" Виржини Эфира, режиссер ленты Пол Верховен и другие создатели картины.





Мэгги Джилленхол









Изабель Гулар













Виржини Эфира









Виржини Эфира и Пол Верховен





Элоди Фреже









Мелани Лоран









Маэва Кук





В основу сценария новой ленты Пола Верховена легла книга историка Джудит С. Браун "Нескромные поступки: Жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения". Картина рассказывает историю католической монахини Бенедетты Карлини, которая присоединяется к монастырю в Тоскане. Ходят слухи, что Бендетта видит божественные знамения и может творить чудеса. Однако саму монахиню терзают не только религиозные, но и эротические видения. Она влюбляется в другую обитательницу монастыря сестру Бартоломею, после чего ее обвиняют в одержимости дьяволом.





Команда фильма "Искушение"





Бланка Бланко









Эльвира Джейн





Спайк Ли и Тоня Льюис Ли





Фредерик Бель





Роксана Мескида





Виржини Эфира и Клотильда Куро





Лена Ленина



