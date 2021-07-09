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Любовная привязка на желтой свече

Любовная привязка на желтой свече

Привязать к себе любимого человека и оградить его от любовных приворотов со стороны поможет сильный обряд. Выполнить его можно в домашних условиях при соблюдении всех правил.


Любовная привязка на желтой свече относится к разряду белой магии, поэтому приворожить человека, если его сердце уже занято кем-то другим, не получится. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проводить обряд лишь в том случае, если есть уверенность во взаимных чувствах или симпатии. Действие обряда заставляет партнера тосковать и искать поводы для частых встреч.

Что нужно для проведения любовной привязки

Любое магическое воздействие будет эффективным, если чувства искренни и взаимны. Для проведения привязки потребуются:


свеча желтого цвета;
фотография любимого человека;
конверт из желтой бумаги.

Проводить обряд нужно во время роста Луны, чтобы чувства окрепли. Важно соблюдать следующие правила:


не проводить обряд, если есть проблемы со здоровьем;
не привораживать человека, если чувства не взаимны;
никому не желать зла.

При соблюдении всех условий обряд можно провести один раз, и его действие будет незамедлительным.

Любовная привязка на свечу

В темное время суток остаются в одиночестве, стол застилают светлой однотонной тканью, в середину ставят свечу на блюдечке, перед собой кладут фотографию любимого человека. Свечу зажигают и оставляют ее единственным источником света. Глядя на пламя, одну руку кладут на фото, а вторую — себе на сердце, приговаривая:

«Чувства взаимные укрепляю, любовную привязку навожу, любимым своим (имя) дорожу».

После этого закрывают глаза, представляя, как из сердца выходит яркий луч, который стремится к любимому человеку. Его мысленно закрепляют, а затем шепчут:


«Любовь (имена влюбленных) укрепляю, разочарований не знаю. Наш союз крепок, никто него разрушить не в силах. От любого магического воздействия нашу связь ограждаю, счастьем сердца питаю».

После этого фотографию убирают в конверт, следом кладут записочку с именами влюбленных и припиской «Любовь навечно», а затем запечатывают его воском свечи. Свечу тушат и убирают вместе с конвертом в укромное место.

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По материалам: dailyhoro.ru

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